Gualtieri: “Nuovo stadio da oltre 60mila posti. Ho fiducia in Gasperini e Ranieri”

Le sue parole: "I grandi progetti vanno preparati per bene. Gasp è un grande allenatore, che ha fatto benissimo"

Redazione 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 17:10)

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Romanista per parlare del nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. Il primo cittadino della Capitale ha parlato delle tempistiche ma anche di alcuni dettagli tecnici sull'impianto. Queste le sue parole:

Lei ci ha rassicurato più volte sullo Stadio. La tempistica sul progetto definitivo è un argomento caldo, come faceva la Roma a presentare il progetto definitivo? "Io penso che tutti stanno facendo il massimo. Roma Capitale si sta muovendo nel miglior modo possibile per sciogliere tutti i nodi. Abbiamo recuperato tutte le aree e vinto tutti i ricorsi. In parallelo, la società sta facendo tutti i sondaggi archeologici, che sono molto importanti. Scegliere di farli bene e non finalizzare il progetto finché non siano ultimati, è una scelta che condivido. Mi sembra che il lavoro stia procedendo con grande qualità, parliamo di un'opera molto significativa. Sarà uno stadio dei record, a partire dalla più grande curva. Un progetto di grande ambizione. E poi perché ci siamo trovati d'accordo sul rigenerare l'area di Pietralata, che vogliamo sia il più verde possibile. Stiamo parlando di un progetto che prevede 6 ettari tra bosco e verde attrezzato, fruibili ai cittadini. I grandi progetti vanno preparati per bene, l'attesa verso la tappa finale appena saranno concluse queste verifiche, non sarà lunga".

La capienza definitiva? "I posti dovrebbero essere 60mila, con una piccola possibilità di qualcosina in più, 60/62. Una capienza significativa, con possibilità di vedere la partita in maniera più ravvicinata".

Che tipo di tifoso era? "Sono un tifoso tranquillo. Non sono andato tanto allo stadio, il mio unico abbonamento è stato in occasione dello Scudetto del 2001, sono stato fortunato".

Sullo Stadio. Nel caso in cui venga rieletto come Sindaco di Roma, si sente di dire che eventuali cambi di equilibri non influenzeranno il progetto? E nel caso in cui non venga rieletto? "Su questo non c'è alcun dubbio. Il sistema istituzionale dei Comuni, che funziona bene, assegna grandi responsabilità ma anche grandi poteri al Sindaco. Il Sindaco viene eletto direttamente, nomina lui gli Assessori. Se il Sindaco vuole fare una cosa, si fa. Io sono convinto che questo sia un progetto giusto, positivo, non solo per la società ma per la città. Siamo indietro agli altri paesi nella modernizzazione degli stadi, che aiutano le società ad essere in salute. E poi parliamo di riqualificazione urbana e di aree degradate. Posso assicurare che lo Stadio si farà e che i passaggi più irreversibili saranno completati entro le rielezioni del 2027".

Prossimo obiettivo per Roma? "Tanti, abbiamo deciso di fare tante cose. Roma è in una situazione pesante per quanto riguarda le infrastrutture, i trasporti e i rifiuti. Abbiamo lanciato centinaia di progetti: è chiaro che per noi mettere in sicurezza le questioni fondamentali era decisivo. Abbiamo trasformato Ama in un'azienda modello; con termovalorizzatori, Roma sarà autonoma. Stiamo investendo tanto sui trasporti, lì i tempi sono più lunghi. Stiamo rifacendo tutte le strade, stiamo piantando un milione di alberi. L'altra sfida fondamentale è quella di avere politiche per la casa efficaci. Se le persone non possono permettersi un appartamento con uno stipendio normale, è un problema. Ripeto, ci sono tantissime cose da affrontare: a me piace anche il tema della bellezza, degli spazi. Ce la stiamo mettendo tutta per non lasciare che passino gli anni senza lasciare nulla a questa città".

Ha fiducia nella Roma di Ranieri e Gasperini? "Sì, ho fiducia. Primo perché Gasperini è un grande allenatore, che ha fatto benissimo. Ha portato l'Atalanta tra le grandi del calcio europeo. Secondo, perché è una scelta di Ranieri, una personalità a cui la città intera deve tantissimo. Ha fatto cose incredibili, ha vinto la Premier con il Leicester, delle imprese mai viste. Ha preso la Roma e ha fatto un capolavoro. Sento che ci sono due persone di grandissimo spessore. La proprietà ama questo club, investe. Vuole farlo, hanno grande passione. Anche sullo Stadio, abbiamo parlato tante volte. Vogliono che lo Stadio sia uno dei più belli al mondo, vogliono fare una cosa straordinaria ed effettivamente il progetto è stupefacente. Lasciamoli lavorare".