Gualtieri: “Il Tre Fontane potrà ospitare la Champions League femminile”

"Un’altra bella notizia per lo sport romano: dopo troppi anni di stallo finalmente il campo del Tre Fontane rinascerà essendo riusciti con pazienza e con tenacia a sbloccare una situazione che sembrava non avere soluzione. Grazie all’assessore Onorato e agli Uffici del Dipartimento Sport, comincia ora la nuova vita di un impianto comunale storico e importante anche perché potrà ospitare le partite della Roma Femminile in Champions League" scrive in una notoa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.