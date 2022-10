Gualtieri: “Il comportamento dei tifosi del Betis è stato inaccettabile”

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha commentato sul proprio profilo ufficiale Twitter la vandalizzazione del centro storico della Capitale andata in scena ieri pomeriggio ad opera dei tifosi del Betis: "Il comportamento dei tifosi del BetisSiviglia è stato inaccettabile. Tesori di Roma come Piazza di Spagna o Piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più".