Gualtieri: “Ieri una bella serata. Un piacere ridere e scherzare con Totti”

Ieri al campo della Romulea si è disputata la Supercoppa della Lega Calcio a 8. Presente anche Roberto Gualtieri, il sibdaco di Roma ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: "Bella serata di sport ieri sera allo storico campo Roma di San Giovanni per la finale di Supercoppa di calcio a 8 tra Totti Sporting Club e la Lazio c8. Sono affezionato a questo campo, perché questo è stato anche il mio quartiere. Con Francesco Totti abbiamo frequentato le stesse scuole e proprio in questo quartiere il grande Capitano ha tirato i primi calci di pallone. È stato divertente assistere alla partita, sorridere e scherzare tutti insieme. La bellezza dello sport è anche questa. Complimenti alla Lazio per la vittoria 4 a 2!".