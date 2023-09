Gualtieri: “Foto con Lukaku? Gli intelligenti distinguono tifo e doveri istituzionali”

Tante polemiche sul web per la foto tra Gualtieri e Romelu Lukaku. Il Sindaco di Roma ha risposto dopo un incontro in prefettura. Queste le sue parole: “Sono tifoso della Roma e nasconderlo sarebbe sbagliato. I tifosi sono intelligenti e sapranno distinguere tra tifo, calcio e i doveri istituzionali di rappresentare tutti i cittadini". Nella giornata di oggi erano arrivate le dichiarazioni al veleno di Claudio Lotito: "Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla, mi fermo qui".