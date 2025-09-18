Gualtieri e il siparietto sul derby: “Speriamo in un autogol alla Paolo Negro”

Mancano meno di tre giorni al derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio e l'ambiente si sta senza dubbio riscaldando. Anche oggi, alla festa di Gioventù Nazionale "Fenix 2025", è andato in scena un simpatico siparietto tra Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo, dichiaratamente di fede biancoceleste, ha iniziato: "Quale giocatore della Roma vorrei nella Lazio? Nessuno". Pronta la replica ironica del sindaco che ha ricordato ai laziali un episodio decisamente poco felice: "Dipende cosa si intende per derby. Ci sono derby famosi anche con autogol, quindi possiamo invocare pagine cosi'. Se ci fosse un Paolo Negro oggi nella Lazio che fa autogol, noi non ci offenderemmo".