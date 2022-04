Gualtieri: “Con Timmermans a Bruxelles abbiamo parlato del pareggio della Roma”

Il sindaco della Capitale in Belgio per parlare con il vicepresidente della Commissione Europea

Un incontro formale per Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, con Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea, a Bruxelles, che si è trasformato anche in un incontro in cui parlare dell'"ottimo pareggio della Roma in vista del ritorno all'Olimpico". Non solo quindi il dovere, e il Piano rifiuti oltre che "l’ambiziosa strategia energetica e ambientale di Roma", ma anche un momento più amicale che si traduce anche nei ringraziamenti del primo cittadino al politico olandese.