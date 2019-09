Gruppi della Sud contro: salta la coreografia della Roma

La Lazio per Diabolik. La Roma non risponde. Non una scelta, ma una forzatura. Nonostante il lavoro che il gruppo “Roma” ha portato avanti per giorni, i dissidi con le altre fazioni del tifo romanista hanno bloccato lo show pre-derby.

Fino a poche ore dall’inizio della sfida era ancora tutto in ballo. Il materiale per la coreografia “aspettava” di fronte all’ingresso della Sud, mentre i gruppi si parlavano per trovare un punto d’incontro. Il tutto si è però concluso con un nulla di fatto. Il tifo e il sostegno per la squadra però, come sempre, non mancherà.