Greggi: “Voglio giocare la Champions con la Roma. Per la finale siamo serene”

Continua poi la centrocampista: "Contro la Juventus in Coppa Italia dobbiamo fare una prestazione eccellente"

C’è chi sostiene che sarebbe il profilo perfetto per il centrocampo della Juventus. C’è chi invece sostiene che, insieme a Serturini, sia uno dei profili intoccabili di una Roma che vuole diventare grande in Europa. Giada Greggi che una settimana fa ha centrato la qualificazione in Champions, e che domenica prossima proverà a difendere la Coppa Italia ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni: