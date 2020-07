Graziani: “Zaniolo va perdonato, ma non deve comportarsi più così”

Ciccio Graziani, grande ex tifoso romanista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio concentrandosi su Zaniolo e sul futuro del mercato giallorosso. Queste le sue parole: “Spero questi ultimi episodi che hanno visto Zaniolo protagonista siano solo peccati di gioventù. Non vorrei che i giovani perdessero di vista la realtà per poi vedersi preclusa la possibilità di giocare a grandi livelli. Qualche peccato ci può stare e va perdonato, ma non deve ripetersi nel tempo. Come giocatore è appena nato, deve ancora crescere“.

Sul futuro di Dzeko e sull’ipotesi Belotti

Se Dzeko sta bene fisicamente può allungarsi la carriera. Se però la Roma dovesse cederlo investirei su Belotti. Lo vedo bene in una squadra importante.