Graziani: “Roma da 8. Mourinho capopopolo, è l’allenatore giusto”

L'ex attaccante giallorosso racconta come ha reagito quando ha saputo dell'arrivo dello Special One

Francesco Ciccio Graziani non dimentica il suo passato alla Roma , e come potrebbe. L'ex attaccante, infatti, è rimasto un tifoso giallorosso e della squadra di José Mourinho ha parlato anche oggi, a margine dell'evento "Banca Generali - Un campione per amico".

Poi ha parlato dello Special One. "È il capopopolo della squadra, ha coinvolto tutti. Quando lo presero ho avuto un piccolo orgasmo, ero convinto fosse l'allenatore giusto. A Milano fanno sold out ma non è come all'Olimpico. Questo fa bene alla squadra".