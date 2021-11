Gravina: “Vorremmo intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi”

Il presidente della Figc: "Abbiamo dato la disponibilità ma non dipende da noi"

“Ci piacerebbe intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine dell'inaugurazione di una scultura dedicata a Pablito a Prato: "Abbiamo dato la disponibilità ma non dipende da noi. Non è facile considerando la natura giuridica dell’ente che lo gestisce ma sarebbe un grande gesto”. Attualmente la gestione dello Stadio Olimpico è affidata a Sport e Salute, che lo affitta a Roma e Lazio per le partite casalinghe.