Gravina: “Speriamo in un sorteggio abbordabile per le italiane”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato quest'oggi a margine dell'evento organizzato dalla Lega Pro per presentare il progetto Integration League. Il numero uno del calcio italiano si è soffermato in particolare sull'avventura europea delle formazioni italiane: "C'è poco da commentare, è stata una bellissima finestra sul calcio internazionale. Abbiamo tre squadre agli ottavi di Champions, due in Europa League e due in Conference League, tutte le competizioni sono coperte. Ora non ci resta che sperare in un sorteggio un po’ più abbordabile per le squadre italiane". Questo il primo messaggio di Gravina che poi conclude: "Sono convinto che tutto quello che il calcio italiano sta esprimendo in questo momento, anche a livello di entusiasmo possa accompagnare questo processo di crescita anche sotto il profilo sportivo”.