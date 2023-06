Gravina: “Nessun problema arbitrale con la Roma. Le teorie del complotto sono alibi”

Mentre la Roma affonda i primi colpi di mercato e lavora per costruire la rosa della prossima stagione, si torna a parlare delle questioni arbitrali che quest'anno hanno visto coinvolta la squadra di Mourinho e lo stesso allenatore. A dire la sua è Gravina che, ospite della trasmissione Anch'io Sport in onda su Rai Radio 1, ha rilasciato, tra le altre cose, dichiarazioni in merito all'argomento. Queste le parole del presidente della FIGC: "C'e' un problema arbitrale con la Roma? Assolutamente no. Usciamo da questi equivoci, lasciamo perdere queste illazioni che fanno male a chi pensa per primo a questa sorta di complotto. La Roma e' una grandissima società, sa benissimo che ci possono essere degli errori arbitrali, ma abbandoniamo queste ipotesi di complotto che creano soltanto alibi a chi deve cercare di individuare forme di responsabilità". Poi sulle tre finali europee perse dalle squadre italiane: "Come movimento italiano non siamo purtroppo riusciti a centrare una vittoria, ma le tre finali sono un grande risultato, amplificato dalle cinque semifinaliste che hanno completato il rilancio del calcio italiano. Certo, è stato molto doloroso vedere tantissimi tifosi italiani delusi, ma ci sono tanti segnali di ripresa per il nostro calcio, uno su tutti: 14 italiani titolari in queste finali. Qualcosa sta cambiando".