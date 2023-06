Gravina: “Il cammino delle italiane in coppa ci ha illuso”

Uno dei temi più importanti dibattuti nel calcio italiano in quest'ultimo periodo riguarda il delicato ambito dei diritti tv. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto al termine del Consiglio Federale dove si è affrontato proprio questo difficile argomento che colpisce la Serie A e i club italiani: "È chiaro che l’offerta debba essere direttamente proporzionale anche alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, forse ci eravamo un po’ illusi, che i risultati delle squadre italiane avrebbero dato un appeal. Ma la domanda che ci dobbiamo porre sul made in Italy, che l’Italia ha perché ha una forza scolpita nella storia, è se sia giusta la qualità del prodotto che noi offriamo. Su questo probabilmente dobbiamo fare una riflessione su un progetto molto più ampio e complesso. Noi viviamo all’80% sulle revenue collegate ai diritti. Dove il nostro mondo, quello legato alla Figc e tutte le componenti per caduta, siamo soci di minoranza, in base alla legge Melandri. Un danno alla Lega Serie A è un danno a tutto il sistema calcio". La questione riguarda il bando per i diritti del quinquennio 2024-29 per la Serie A. Per ora, le offerte ricevute sono inferiori al 50% del minimo sperato e si è così deciso di passare alle trattative private.