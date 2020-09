Gravina: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo”

Sono tanti i messaggi arrivati dai compagni di squadra e non solo dopo la notizia del brutto infortunio a Nicolò Zaniolo. Non poteva mancare quello del presidente della Figc, Gabriele Gravina, con una nota. ”Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” dice il numero uno del calcio italiano che poi aggiunge: “Oltre ad avere un indiscutibile talento nella sua giovane carriera Zaniolo ha dimostrato di possedere anche una grande forza d’animo, che già una volta gli ha permesso di recuperare da un brutto infortunio. Sono certo che tornerà presto ad indossare la maglia della Nazionale, regalandosi e regalando a tutti i tifosi italiani tante soddisfazioni”.