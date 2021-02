Grave lutto per Alisson: morto il padre José Becker

Grave lutto in casa Alisson. Il padre dell’ex portiere della Roma, José Agostinho Becker, nella serata di mercoledì è stato trovato senza vita nei pressi di una diga. Secondo la polizia locale, il genitore dell’estremo difensore brasiliano sarebbe caduto e annegato in un lago vicino alla propria abitazione, a Lavras do Sul. Il Fluminense, club in cui milita il fratello di Alisson, Muriel, attraverso il proprio account Twitter ha fatto le condoglianze alla famiglia dell’ex portiere giallorosso.