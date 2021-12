Grave incidente sull’A1: coinvolti tifosi della Roma in trasferta a Bologna

Coinvolte sette vetture, tra cui alcuni tifosi di un gruppo della Curva Sud che i soccorsi hanno trasportato in ospedale

Finale ancora più triste quello di ieri sera contro il Bologna, non solo per il risultato portato a casa dai giallorossi quanto per un incidente stradale avvenuto nella notte nel tratto umbro dell’autostrada del Sole, in direzione sud, circa un chilometro prima del casello di Orvieto che ha visto coinvolti alcuni tifosi romanisti. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente che ha coinvolto sette vetture e che è stato determinato dalla perdita di un’auto, scivolata da un tir. Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto di nulla, proseguendo così la sua corsa. Gli agenti della Stradale stanno indagando per risalire alla sua identità. Sono sette sono anche le persone rimaste ferite, tra cui un 45enne – passeggero del veicolo che ha urtato l’auto caduta dalla bisarca – che è stato ricoverato in ospedale con riserva di prognosi. I soccorsi hanno trasportato prontamente le persone coinvolte in ospedale per degli aggiornamenti: si tratterebbe nello specifico di alcuni tifosi di un gruppo della Curva Sud. Le indagini sono proseguite per circa un’ora, durante la quale il traffico è rimasto bloccato. La normale circolazione è ripresa dopo l'una. Si aspettano ulteriori aggiornamenti sull'accaduto e sulle condizioni dei tifosi giallorossi.