Gratton, le istruzioni per il ‘Lupetto’: “Disegnare prima le orecchie per non perdersi” – VIDEO

“Prima un’orecchio e poi subito l’altro per non perdersi, il resto viene naturale“. Poche parole, istruzioni semplici e qualche trucco del mestiere. Così Piero Gratton, scomparso ieri a 70 anni, spiegava come disegnare il suo storico Lupetto della Roma. Ed è stato proprio il club a ricondividere sui social un filmato in cui l’artista, in un fuori onda prima di iniziare un’intervista, dava qualche consiglio e qualche riferimento a chi avesse voluto replicare la storica immagine. “Ogni figura in generale è costruita su linee elementari, fatta una dopo ci si ritrova facilmente”, questo il suo messaggio nel video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale giallorosso.