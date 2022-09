Gran Galà del Calcio, Pellegrini in gara per il miglior gol della stagione 2020-21

Il capitano della Roma è in corsa per il premio insieme ad altri 9 concorrenti. Tra questi anche la rete di Dybala proprio contro la squadra di Mourinho, quando ancora vestiva la maglia della Juventus

Si è aperto il sondaggio curato dal Gran Galà del Calcio. Lorenzo Pellegrini è in gara, insieme ad altri 9 concorrenti (tra questi anche Paulo Dybala proprio contro la squadra di Mourinho, quando ancora vestiva la maglia della Juve), per aggiudicarsi con il gol contro il Verona della scorsa stazione, il premio per il gol più bello della stagione 2020-2021. I tifosi, soprattutto quelli romanisti quindi, sono chiamati a scegliere il migliore sul sito del Gran Galà del Calcio AIC. La manifestazione sportiva tornerà quest'anno in presenza, precisamente lunedì 17 ottobre e per l’occasione ci sarà la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.