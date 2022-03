Gran Galà del Calcio AIC, i candidati: Spinazzola unico rappresentante della Roma

L'esterno azzurro unico giallorosso tra i candidati maschili mentre nel calcio femminile sono molte le potenziali vincitrici, da Giugliano a Ceasar

Sono state annunciate le shortlist con tutti i candidati alla vittoria del Gran Galà del Calcio AIC. Come di consueto il calcio italiano assegna i premi relativi alla stagione precedente, che vengono assegnati ad allenatori, arbitri, società e giovani di Serie B. Verrà anche stabilita la top 11 della Serie A, sia maschile che femminile, oltre al miglior gol che sarà deciso dai tifosi online e ovviamente miglior giocatore e giocatrice. Dopo la stagione opaca in campionato della Roma di Fonseca, Spinazzola è l'unico rappresentante giallorosso dei 23 candidati per la top 11. Per la categoria femminile la storia cambia: ci sono Ceasar, Linari, Bartoli, Di Guglielmo, Giugliano, Serturini e Glionna.