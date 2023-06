Grafite: “Non credevo che Dzeko avrebbe fatto così bene dopo l’addio alla Roma”

Come il vino. Edin Dzeko anche a 37 anni è riuscito a giocare un'altra stagione da protagonista ad alti livelli, arrivando anche in finale di Champions League e giocando 52 partite totali con 14 gol all'attivo. Stupendo anche alcuni suoi ex compagni, come Grafite. Il brasiliano ha giocato in coppia col bosniaco ai tempi del Wolfsburg e facendo grandi cose: "Non credevo avrebbe continuato a giocare così bene una volta lasciata la Roma. A 37 anni è tutt'altro che facile, ma all'Inter è andato benissimo anche senza la condizione per fare sempre 90 minuti. Oggi però è molto più esperto e l'ha mostrato, è in grado di segnare anche con poche occasioni", ha detto al sito ufficiale del club tedesco.