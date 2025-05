Gourna-Douath ha convinto la Roma. Giallorossi al lavoro per rinnovare il prestito

È arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto che però non scatterà

Claudio Ranieri si gode anche la crescita di Gourna-Douath. Il centrocampista è entrato bene con Inter e Fiorentina strappando applausi nel match di domenica. È arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto che però non scatterà. Il francese doveva giocare il 50% dei minuti complessivi dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la Roma proverà a chiedere il prolungamento del prestito per un altro anno per abbassare la cifra del riscatto che al momento è di circa 20 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta a Trigoria, ma Ranieri crede in lui e lo considera il futuro. Gourna-Douath vuole restare nella Capitale.