Gotze tra futuro e famiglia: il tedesco diventa papà e chiama il figlio Roma – FOTO

Mario Gotze innamorato di Roma. Non si tratta di calciomercato, ma del nuovo arrivo nella famiglia del giocatore del Borussia Dortmund. La moglie Ann-Kathrin Brömmel, infatti, ha partorito venerdì il primogenito della coppia e il nome è senza dubbio singolare: Rome. Tradotto Roma, come la capitale e come il club a cui è stato spesso accostato lo stesso Gotze nelle ultime settimane a causa del contratto in scadenza il 30 giugno e l’addio già annunciato al Borussia Dortmund. “Nostro figlio Roma è nato il 5 giugno. Ci sentiamo molto più che fortunati. Roma e la sua mamma stanno bene”, ha scritto il trequartista tedesco su Instagram. Nella vita di Mario Gotze, giocatore di qualità ed esperto (profilo ideale per Fonseca) oltre che a costo zero, è entrato Roma. Magari un segno del destino anche in chiave mercato.