Gotti: “Non si può andare via con zero punti dopo una partita così”

Le parole del tecnico dell'Udinese: "Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna leggere i momenti della partita e l'atteggiamento dell'avversario"

Il tecnico dell'Udinese Gotti ha parlato a fine match per analizzare la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole.

GOTTI A DAZN

Si sente soddisfatto della prestazione? L'Udinese ci ha provato tardi? Capisco questo tipo di lettura da fuori ma bisogna tener conto di come ha approcciato la partita la Roma. Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna leggere i momenti della partita e l'atteggiamento dell'avversario. Non sono soddisfatto, non va bene andare via da qui con 0 punti dopo una partita così.

Almeno un punto potevate portarlo via, ha ragione ad essere rammaricato. Soppy quando è entrato ci ha entusiasmato per la determinazione, che potenzialità ha? Credo che siano altissime, ha delle qualità fisiche ma anche tecniche. Dove può arrivare dipende da lui, se è spavaldo o istintivo, deve maturare degli aspetti calcistici e non deve perdere questa spavalderia perché entra a 19 anni all'Olimpico senza nessun problema. Deve migliorare sulla fase difensiva e su alcuni momenti della partita. Le potenzialità sono di alto livello.

Voi siete una squadra solida e organizzata ma una difficoltà che noto è nella costruzione. Vi manca qualcosa nella lettura dei momenti della partita... Qualche volta ci riusciamo e a volte meno. D questo punto di vista credo che faccia la differenza il tipo di confidenza che il calciatore ha. Questo fa parte di un percorso di maturità e continuo a mantenere l'idea di proporre gli stessi concetti in modo che diventano automatismi e non siano in balia del momento dei giocatori.

Ha chiuso con due giocatori del 2002 sulle corsie... C'era un terzo 2002 Samardzic... Di sicuro l'Udinese ha investito per il futuro. Il percorso che dobbiamo fare il prima possibile è rendere presente questo futuro.

GOTTI IN CONFERENZA

Un’analisi della partita. La Roma ha iniziato molto forte, in maniera veemente. Nei primi 7-8 minuti hanno creato situazioni pericolose nella nostra area e ci hanno messo apprensione, ma gradualmente abbiamo gestito meglio la pressione della Roma. Fino ad arrivare ad avere anche noi le nostre occasioni. Ne abbiamo avuta una simile al vantaggio della Roma, poi determinante. Da lì in avanti l’atteggiamento è stato tosto, di una Udinese che non accettava il risultato e ha provato fino alla fine a portare a casa dei punti. Mi dispiace non esserci riuscito.

Torna a casa confortato. Un allenatore vede tante cose che non vanno bene, ma di sicuro vado via da questa partita vedendo una squadra su cui sarà un piacere costruire le cose.