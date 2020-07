Gotti: “La vittoria contro la Roma potrebbe essere un tonico eccellente”

Nella conferenza stampa precedente alla partita con il Genoa, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è tornato sulla vittoria ai danni della Roma di giovedì scorso. All’allenatore bianconero è stato chiesto se il successo dell’Olimpico potesse rappresentare un’onda positiva, dal punto di vista morale, da poter capitalizzare contro i liguri: “Questo lo vedremo solo in campo. E verosimile che possa essere così ma è anche un’arma a doppio taglio perché squadre – tra virgolette – mediocri tendono a cullarsi su un risultato positivo, e magari questa cosa può distogliere da impegni molto importanti come quello che dobbiamo affrontare domani. Se invece noi riusciamo a prendere i perché che ci hanno portato alla vittoria e alcuni dei perché che prima non ci facevano vincere, allora credo che questi tre punti siano un tonico eccellente per affrontare questa settimana”.