Gonalons: “Ritorno al Lione? Tutti sanno quanto ami quel club, vedremo in futuro…”

Ancora nessuna certezza sul futuro di Gonalons. Il centrocampista francese ha lasciato in estate la Roma per tornare in Spagna al Granada in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. Intanto l’ex Lione e Siviglia ha parlato in un’intervista a “L’Equipe du Soir” di un possibile ritorno proprio al Lione, la squadra dove è diventato anche capitano: “Nostalgia non ne ho, perché questa è stata la mia carriera e il mio destino. Le cose sono andate in questo modo, ma le persone che mi conoscono conoscono l’importanza che ha per me questo club e tutto l’amore che ho per il Lione. Li seguo sempre da quando me ne sono andato. Ho spesso sentito gente della società al telefono, che si tratti di giocatori o dirigenti, perché lì ho trascorso 17 anni incredibili. Poi ho fatto la mia strada e ho conosciuto altri due campionati stranieri in cui ho vissuto grandi momenti. Il mio futuro? Vedremo cosa mi promette, ma comunque sono contento di vivere ciò che sto vivendo ora”.