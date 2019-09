Gomez: “La Roma è molto forte, dovremo misurare le forze perché poi c’è lo Shakhtar”

Pochi minuti e sarà Roma-Atalanta: i giallorossi all’Olimpico cercano il quarto successo consecutivo dopo quelli con Sassuolo, Basaksehir e Bologna. I bergamaschi arrivano dal pareggio in extremis contro la Fiorentina. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato il Papu Gomez.

GOMEZ A ROMA TV

Gasperini ha parlato in conferenza di ambizione: a che punto siete?

Il grado di ambizione lo vedremo più avanti. E’ appena iniziato il campionato, è importante vincere e fare punti soprattutto perché abbiamo un’altra competizione. Non dobbiamo però lasciare andare il campionato.

E’ un po’ una sfida dal sapore di Champions quella di oggi?

Sì, vedremo cosa farà la Roma che è una squadra forte soprattutto in attacco. Sarà decisivo misurare le forze, perché poi avremo lo Shakhtar che gioca in modo simile.

GOMEZ A SKY

“Per il momento sto andando bene. Sicuramente la differenza tra l’anno scorso e questo è che abbiamo 5-6 potenziali titolari in panchina, questo per l’Atalanta è tantissimo”.

È una partita che significa qualcosa in ottica Champions?

Un po’ presto per dirlo, ma comunque gli scontri diretti contano. È una partita importante. L’Atalanta lotterà per l’Europa League o per la Champions quindi queste partite con le big sono importanti, dobbiamo fare punti.