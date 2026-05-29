Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi giallorossi

Redazione
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Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini

Diversi gagliardetti della Nazionale, la medaglia d'argento della Finalissima del 2022 tra Argentina e Italia ma soprattutto la fascia da capitano autografata dell'ultima partita di Francesco Totti. Pierluigi Gollini ha voluto mostrare i suoi "cimeli" in una foto pubblicata sui social e ai tifosi giallorossi non è sfuggito quello legato all'addio al calcio dell'ex capitano giallorosso avvenuto il 27 maggio 2017 contro il Genoa. Un ricordo ancora oggi doloroso che accomuna romanisti e amanti del calcio. Tra gli altri oggetti nella foto si vede anche il gagliardetto della partita contro la Bosnia del 2019, quando Gollini fece il suo esordio con la Nazionale.

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