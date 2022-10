Golden Boy, beffato Zalewski: vince Gavi. A Mourinho la Targa Pozzo

L'esterno giallorosso era il più meritevole per il pubblico italiano ma la giuria ha scelto il classe 2004 spagnolo. Anche lo Special One premiato per la vittoria in Conference della passata stagione

Giornata di premiazioni per il giornale Tuttosport, che quest'oggi ufficializzava tutti i vincitori dei premi per i meriti nella passata stagione. Il premio più ambito, il Golden Boy, è stato assegnato a Gavi, talento classe 2004 del Barcellona, già vincitore del premio Kopa di France Football qualche giorno fa. Per il pubblico italiano però, l'under 21 più meritevole del riconoscimento, era Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso infatti era stato scelto dal 49.5% dei votanti, mentre Gavi solo dallo 0.7%. Lo spagnolo ritirerà il premio il prossimo 7 novembre a Torino. Nella mattinata, anche José Mourinho è stato premiato per la vittoria in Conference League dello scorso anno. Lo Special One infatti è stato insignito della Targa Pozzo, insieme a Carlo Ancelotti.