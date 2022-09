Golden Boy 2022, ecco la lista dei 40: c’è Zalewski

L'elenco dei nominati verrà pubblicato in via delinitiva a metà ottobre, quando rimarranno in gara i 20 finalisti

L' estate sta finendo, il tempo del Golden Boy sta arrivando, scrive TuttoSport. Nella lista dei 40 l'unico calciatore rimasto presente è Nicola Zalewski. Siamo giunti al quarto atto del concorso internazionale cresto de 'tutto sport nel 2003 (si tratta dunque della 20 edizione anniversario) riservato al miglior Under 21 dell'anno solare, ossia il "Ragazzo d'Oro" del 2022, colui che avrà saputo mettersi maggiormente in risalto, Dopo i 100 nomi iniziali pubblicati a metà giugno e le successive serernature del 15 luglio e Ferragosto, è giunto il turo degli altri 20 "tagli" (e aggiornamenti) settembrini: restano in lizza per il titolo 40 talenti nati rigorosamente a partire dal 1° gennaio 2002 corne recia il regolamento. L'elenco dei nominati verrà pubblicato in via delinitiva a metà ottobre, quando rimarranno in gara i 20 finalisti della "shortist" da cui la nostra prestigiosa giuria internazionale, composta da oltre 40 giornalisti delle più celebri testate europee, voterà il migliore in assoluto di quest'anno.