Golden Boy 2022: candidati Bove, Zalewski e Felix

È stata pubblicata da Tuttosport la lista dei 100 nomi in lizza per il di Golden Boy 2022, il riconoscimento internazionale del quotidiano. Tra i 100 candidati – per questa edizione si possono votare i nati dal 1 gennaio 2002 – sono presenti anche tre calciatori della Roma: Edoardo Bove, Felix Afena-Gyan e Nicola Zalewski. A metà di ogni mese la lista dei pretendenti verrà ridotta di 20 unità fino ad arrivare, il 15 ottobre, ai 20 nomi finali, dai quali uscirà il vincitore. Il detentore in carica del 2021 è Pedri del Barcellona.