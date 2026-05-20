C'è anche Robinio Vaz nella lista dei 100 calciatori Under 21 candidati alla vittoria finale per il Golden Boy 2026. Il premio, istituito da Tuttosport nel 2003, vede la presenza di soli 4 italiani cioè Reggiani e Inacio del Borussia Dortmund, Camarda del Milan (ora al Lecce) e Ahanor dell'Atalanta. Oltre all'attaccante francese della Roma, arrivato la scorsa estate nella Capitale dal Marsiglia, c'è un altro giocatore straniero che milita in Serie A, vale a dire Britschgi del Parma. Tantissimi, poi, i talenti U21 presenti del calibro di Yamal, Estevao, Zaire-Emery, Alajbegovic (il giovane bosniaco accostato accostato alla Roma), il fratello di Mbappé, Dowman e altri.