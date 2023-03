Gol di Zaccagni e Chiara Nasti sfotte la Roma con una foto del figlio: “Tiè”

Un gesto non bellissimo della modella napoletana che è famosa per il suo uso spropositato dei social

La Roma esce sconfitta dal derby, decide un gol di Zaccagni al 65'. La fidanzata e futura moglie Chiara Nasti ha ancora il dente avvelenato con i tifosi giallorossi e sfotte su Instagram. L'influencer non ha digerito i cori di questa estate 'il figlio di Zaccagni è di Zaniolo' e ha provocato pubblicando una foto del piccolo Thiago. Lo scatto ritrae il bambino mentre fa il dito medio con la scritta "Tiè". Un gesto non bellissimo della modella, ex di Nicolò, che è famosa per il suo uso spropositato dei social.