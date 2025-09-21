Pellegrini, arriva pure il messaggio di Laura Pausini dopo il gol

Forzaroma.info
La cantante italiana ha commentato sotto al post della Roma che celebrava il gol del 7 giallorosso. Anche Candela, Aldair si sono complimentati con l'ex capitano
È proprio Lorenzo Pellegrini il match winner del derby della Capitale, vinto dalla Roma per 1-0 ai danni della Lazio. Una rete quasi poetica che coincide con il suo ritorno da titolare - e debutto stagionale - dopo un infortunio che lo ha tormentato per tutta l'estate. L'ex capitano, con le valigie in mano fino a qualche mese fa, è stato rilanciato da Gasperini e lui lo ha ricompensato con una rete che vale 3 punti. Sono tantissimi i messaggi d'affetto che sono arrivati sui social per il 7 giallorosso dopo la rete decisiva. Tra questi spicca il post di Candela che scrive su Instagram: "Per me è la normalità...Grazie Lorenzo", e ancora la storia di Aldair che augura il bentornato a Pellegrini. Ha destato curiosità anche il commento sotto un post della Roma di Laura Pausini che scrive: "Bentornato Lorenzo". La nota cantante italiana è una tifosa del Milan, ma il marito Paolo Carta e la figlia Paola sono tifossisimi giallorossi. Tanti, poi, i cuori e le dediche di altri cantati e attori di fede romanista come Noemi ed Enzo Salvi.

