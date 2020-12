Godin: “Abbiamo avuto problemi in difesa, ma stiamo migliorando”

Trasferta complicata per il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che torna a Roma per la sfida di campionato pre natalizia contro i giallorossi di Paulo Fonseca. Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dall’inizio della partita, ha parlato Diego Godin. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che dalla prima partita abbiamo fatto benissimo nel creare gioco, ma abbiamo avuto qualche problema in difesa prendendo tanti gol. Piano piano siamo migliorati, siamo cresciuti, era molto importante perché il calcio si fa in entrambe le fasi, non solo quella offensiva. Dobbiamo lavorare e imparare, questa è una squadra ricca di giovani alla prima esperienza in Serie A ma il calcio non aspetta: oggi vogliamo fare una bella partita e vogliamo continuare su questa strada“.