Globe Soccer Awards, Totti in lizza come giocatore del secolo

Totti, Pirlo, Iniesta, Shevchenko, Robben, Cristiano Ronaldo, Beckham, Cannavaro, Lampard, Buffon, Casillas, Kaká. Non è la squadra dei sogni ma poco ci manca. È parte della lista delle stelle mondiali che concorre per i Globe Soccer Awards come “giocatore del secolo” per gli anni 2001-2020. Il 27 dicembre a Dubai la premiazione di questa e di tante altre categorie. In nomination anche Mbappé, Messi, Modric, Figo, Neuer, Salah, Neymar, Lahm, Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Gerrard, Xavi, Zidane e Zlatan Ibrahimovic.