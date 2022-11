Globe Soccer Awards, Mourinho e la Roma in corsa per due premi

L'Italia è ancora rappresentata dai giallorossi, che gareggiano per il Best Men's Club of the Year

I tifosi di tutto il mondo hanno eletto i finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards 2022. Con il primo round di voto pubblico, che ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di consensi, c'è stata la prima scrematura. L'Italia, riferisce globesoccer.com, è ancora rappresentata da Roma e Milan: in corsa per il Best Men's Club of the Year. José Mourinho, Carlo Ancelotti e Stefano Pioli sono in lista per il titolo di "Miglior allenatore dell'anno". Non hanno raggiunto, invece, il secondo e ultimo step di voto la Roma Femminile e la Juventus per il Best Women's Club of the Year.