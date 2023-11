Globe Soccer Awards 2023: la Roma tra le candidate al premio per il miglior club

La società giallorossa è tra le 20 squadre in lizza per il riconoscimento. Ci sono anche Inter e Napoli. Stessa sorte anche per la squadra femminile del club. Mister spugna tra i candidati ad allenatore dell'anno

C'è anche la Roma di José Mourinho tra le candidate a ricevere il premio come "miglior club dell'anno" del prestigioso Globe Soccer Awards 2023. La formazione giallorossa, che nell'ultima stagione arrivata fino alla finalissima di Europa League contro il Siviglia, è in lizza insieme ad altre 20 squadre di livello assoluto. Oltre al Bayern Monaco e al Manchester City, ci sono anche le italiane Inter e Napoli. Stessa sorte è capitata anche per la compagine femminile del club, che dovrà contendersela con altre società di blasone come il Chelsea e Il Barcellona. Grande orgoglio anche per mister Spugna, finito tra i candidati per il premio come "miglior allenatore dell'anno".