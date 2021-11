Gli infortunati al lavoro a Trigoria: in campo Spinazzola, Vina, Smalling e Calafiori

Nel giorno di riposo della squadra, al Fulvio Bernardini si sono visti i giocatori fermi ai box. Obiettivo: accelerare il rientro

La Roma e Mourinho si sono fermati un giorno per tirare il fiato e radunare le idee dopo la sconfitta di Venezia. Trigoria ha però aperto i suoi cancelli per gli infortunati. Nello specifico, questa mattina hanno lavorato al Bernardini Spinazzola, Vina, Smalling e Calafiori. Ognuno ha seguito il suo percorso di lavoro, l'obiettivo è ovviamente il rientro in campo prima possibile. Per Spinazzola servirà più tempo, ma Mou dopo la sosta spera di avere a disposizione gli altri tre. Vina deve guarire da una leggera lesione, che non dovrebbe prendergli più di due settimane. Smalling è stato a Londra per un consulto esterno, i suoi tempi di recupero sono ancora incerti.