Gli idranti bagnano i giocatori del Napoli nel pre-partita: la curva esulta

Alcuni giocatori azzurri sono stati sorpresi dal sistema d'irrigazione. Tra di loro anche Jesus

Roma-Napoli non è ancora cominciata, ma i tifosi giallorossi hanno già avuto il modo di "esultare" dagli spalti. Nella ricognizione pre-partita gli idranti dell'Olimpico si sono attivati all'improvviso bagnando alcuni giocatori partenopei. Immediata la reazione dei tifosi in curva, che hanno fatto partire un coro di scherno. Tra i giocatori azzurri anche Juan Jesus, che si è poi fermato a salutare alcuni degli ex compagni. Tra i romanisti il primo ad affacciarsi è stato Abraham, che ha preso gli applausi dello stadio.