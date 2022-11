Gli auguri Special di Mourinho alla figlia Matilde: “Felice compleanno piccola Tita”

Allenatore odiato da tanti, esuberante e spesso polemico. Ma un padre dolce e premuroso José Mourinho che questa mattina non ha perso un minuto per fare gli auguri di buon compleanno a sua figlia Matilde. "Felice compleanno piccola Tita" la didascalia a commento di una vecchia foto che compare tra le sue storie Instagram. Solo loro due sono i protagonisti del primo scatto di una lunga serie: di spalle e a bordo piscina, il soprannome dell'ormai 26enne e un cuoricino rosso. C'è tutto. Poi a seguire, la foto della figlia con la mamma, con il fidanzato e poi con il fratello minore. Infine immancabile come sempre un rimando pubblicitario all'azienda di gioielli di Matilda e l'ennesimo augurio: "Che tu possa avere un giornata meravigliosa".