Gli auguri di Conti a Perrotta: “Campione del Mondo, ma soprattutto nella vita”

Nella lunga storia romanista c'è chi ha lasciato un segno indelebile, chi è stato solo di passaggio e chi invece ancora oggi viene ricordato per la sua importanza in campo unita a una grande stima fuori dal rettangolo di gioco. Come Simone Perrotta, tra i centrocampisti più apprezzati degli ultimi 15 anni in giallorosso, fondamentale nella squadra di Spalletti che dava spettacolo. Oggi compie 46 anni e lo stesso Bruno Conti ha voluto dedicargli un pensiero sui social: "Tanti auguri di buon compleanno Campione del Mondo, ma soprattutto nella Vita. TVB". Un rapporto sincero tra i due, un legame di stima e romanismo, vissuto in modi e sfumature diverse.