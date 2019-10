Gli auguri della società al Roma Club Testaccio: “È il cuore pulsante del nostro tifo” – FOTO

Il Roma Club Testaccio di via Ghiberti festeggia oggi 50 anni di attività, iniziata nel lontano 4 ottobre del 1989. “È il cuore pulsante del nostro tifo. Un quartiere in cui abbiamo giocato, gioito, festeggiato. E da 50 anni è il ritrovo di un gruppo di amici che hanno in comune l’amore per la nostra Roma. Tanti auguri al Roma Club Testaccio! “ scrive la Roma tramite il suo profilo ufficale su Twitter per festeggiare insieme questo giorno speciale e per ringraziare del sostegno alla squadra tutti quei ragazzi che ne hanno e ne fanno ancora parte.