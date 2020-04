Gli auguri della Roma sui social: “Buona Pasqua” – VIDEO

Una Pasqua in casa per la Roma così come per tutta l’Italia a causa del coronavirus, ma il club, attraverso i propri profili social, fa comunque gli auguri a tutti i tifosi giallorossi e non solo. “Happy Easter” scrive la società con l’immagine di un lupetto che esce da un uovo di cioccolata. La speranza è che tutto possa tornare alla normalità qunato prima, ma intanto i giallorossi, come il resto della Serie A, sta preprando il ritorno in campo intorno ai primi di maggio.