Gli agenti di Nunez in Italia: Roma e Napoli interessate

La Roma sonda il mercato per cercare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Dzeko non è più sicuro di restare e Kalinic, a meno di sorprese, non verrà riscattato dall’Atletico Madrid. Tra i nomi che interessano ai giallorossi c’è Darwin Nunez, centravanti dell’Almeria con un costo di almeno 20 milioni, seguito anche dal Napoli. Come riporta calciomercato.it, gli agenti del giocatore dopo un summit in Germania (piace al Wolfsburg), hanno in programma di sbarcare in Italia per parlare con alcuni club che hanno chiesto informazioni. I 15 gol realizzati in Liga hanno attirato l’attenzione anche di alcune squadre in Francia.