La Roma si sta allenando nella rifinitura alla vigilia della gara di Europa League contro il Celtic. La squadra è scesa in campo sotto la pioggia dopo la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini (con Mario Hermoso).
Glasgow, la rifinitura alla vigilia di Celtic-Roma: presente anche Massara
L'ultimo allenamento prima della delicata sfida in casa degli scozzesi
Ore 19:50 - Alcuni calciatori, fra cui Wesley, si sono fermati per autografare alcune maglie e scattare delle foto con i tifosi presenti a bordocampo
Ore 19:46 - Verso una maglia da titolare sia Pisilli che Paulo Dybala. Ballottaggio Cristante-El Aynaoui
Ore 19:42 - Ad assistere alla seduta c'è anche il ds giallorosso Ricky Massara
Ore 19:37 - Questa la probabile formazione di domani: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
Ore 19:35 - Iniziato il riscaldamento, attivazione per i giallorossi. Presente Angelino, Koné continua ad utilizzare il tutore al ginocchio
