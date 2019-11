Gladbach, Rose: “Vincere all’ultimo minuto con la Roma ci ha dato fiducia”

Marco Rose, tecnico del Gladbach, torna sulla vittoria contro la Roma arrivata negli ultimi secondi del match. Queste le sue parole a Sky Sport: “Sapevamo che giocando bene avremmo vinto la partita. Quando segni al 95’ e lo stadio esplode è bellissimo. Il modo in cui tutti i tifosi e i giocatori hanno festeggiato ha dimostrato quanto fosse importante per noi. Noi, come nuovo team tecnico, ci siamo ambientati velocemente. Abbiamo buoni giocatori e un ottimo staff, quindi tutto è partito da lì. Certo, l’esperienza aiuta, e se vinci partite all’ultimo minuto, cresce la fiducia“.