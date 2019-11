Gladbach-Roma, la squadra in partenza da Fiumicino. Presenti Zubiria e Conti – FOTO – VIDEO

Concentrazione alta, morale alle stelle, voglia di mettere una ipoteca importante sulla qualificazione Europea. Con questo spirito la Roma si è presentata a Fiumicino per iniziare ufficialmente la trasferta tedesca, che la porterà ad affrontare domani sera il Gladbach nella quarta sfida del Girone J. La squadra, accompagnata dal manager per i rapporti con l’Uefa Zubiria e da Bruno Conti, volerà dalla Capitale verso Dusseldorf, da cui poi si muoverà con il pullman per circa 40km verso Moenchengladbach. I tifosi giallorossi hanno accompagnato la partenza della Roma, con foto e selfie chiesti ai loro beniamini, specialmente a Fonseca, Zaniolo e Pastore. Mentre Antonio Mirante è riuscito a recuperare all’ultimo, non si unirà alla squadra Leonardo Spinazzola, bloccato nella Capitale da un problema Muscolare e in forte dubbio del Parma.