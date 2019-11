Gladbach-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv

La Roma è pronta a volare in Germania per provare a indirizzare definitivamente la questione qualificazione in Europa League. Dopo il pareggio nella gara d’andata contro il Gladbach, i giallorossi vogliono vincere per dare continuità ai tre successi consecutivi maturati con Milan, Udinese e Napoli. Fonseca può anche tornare a sorridere visto il recupero di Diawara, da due giorni regolarmente in gruppo con i compagni.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Borussia Mönchengladbach Fonseca cambierà qualcosa: Fazio si riprende un posto al centro della difesa accanto a Smalling, a destra torna Florenzi. In mezzo al campo le uniche scelte sono Veretout e Mancini, sulla trequarti chance per Perotti, che farà rifiatare Pastore. Zaniolo trequartista e Kluivert ancora titolare. Davanti Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

DOVE VEDERE BORUSSIA M’GLADBACH-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Borussia M’Gladbach-Roma verrà trasmessa su TV8 con pre-partita a comunicare dalle 20.30. Sarà passata anche su Sky Sport Uno. Per gli abbonati ci sarà la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o con l’opzione Now tv.